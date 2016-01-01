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Курсы повышения квалификации руководителей и специалистов, обучение и аттестация лиц, ответственных за безопасное производство работ повышенной опасности.
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Курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих основных профессий.
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Обучение рабочего персонала на курсах целевого назначения на допуск к работам повышенной опасности.
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